✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.11.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

01:02 – СТУДЕНТОМ БЫТЬ ПОЧЕТНО

В Сосногорском технологическом техникуме прошло торжественное вручение студенческих билетов. Первокурсники, совсем недавно робко перешагнувшие порог учебного заведения, получили важный документ, ознаменовавший начало студенческой жизни.

05:12 – «ПИШУ ТЕБЕ, ГЕРОЙ!»

Жителей района приглашают принять участие во Всероссийской военно-патриотической акции и вместе поздравить военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

05:38 – «УМЕЕШЬ САМ – НАУЧИ ДРУГИХ»

15 ноября Кадетская школа в рамках сетевого проекта «Умеешь сам – научи других» встречала гостей из всех школ города.

06:09 – ПОЕЗД ДЕДА МОРОЗА

Яркое событие этой недели – визит главного волшебника нашей страны. Вместе со сказочной командой самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга порадовал собравшихся веселым представлением тем самым приблизив новогодние праздники.

08:04 – В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Сотрудники Центра коми и национальных культур провели мероприятие для учеников школы №3. Ребятам показали кукольный спектакль и сыграли с ними в подвижные игры.

09:58 – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Уже завтра, 18 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе дзюдоисты будут бороться за призовые места муниципального Первенства. Соревнования будут проходить в рамках фестиваля единоборств «Сосногорск-Донбассу».