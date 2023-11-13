🎙Разговор с доктором: Здоровый сон





😴О важной роли сна в сохранении душевного комфорта и психического здоровья в интервью нашему каналу рассказала главный внештатный медицинский психолог Минздрава Коми, медицинский психолог ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница» Вера Яичникова.

👩‍⚕Вера Сергеевна поделилась информацией о том, сколько времени нужно для восстановления организма, что вырабатывается в организме человека, когда он спит, как сон влияет на работу мозга, на память и внимание, а также поделилась советами, как оздоровить сон.

☝🏻 Отметим, что ответственное отношение к здоровью (в том числе психическому) способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».

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