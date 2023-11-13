🎙Разговор с доктором: Что защитит от ГРИППа и ОРВИ?





🍂 Осень – время сезонных простудных заболеваний. Процент заболевших ОРВИ и ГРИППом увеличивается в разы в сравнении с летним периодом. О том, как защитить себя от данных заболеваний мы спросили у главного эпидемиолога Минздрава Коми Нины Овчинниковой.

👩‍⚕ В интервью нашему каналу Нина Александровна рассказала о том, как не спутать ОРВИ с ГРИППом, какие меры необходимо принимать, чтобы защитить себя, почему важно вакцинироваться и как правильно носить маски.

☝Отметим, что профилактика вирусных заболеваний является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

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