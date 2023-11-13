🎙Разговор с доктором: Как сохранить психическое здоровье





🙇‍♀ В структуре нашего здоровья важно не только соматическое здоровье, но и психическое здоровье. О том, как его сохранить и укрепить рассказал врач-психиатр, заведующий отделением

ГУ "Коми республиканская психиатрическая больница" Никита Галикаев.

☝🏻Отметим, что ответственное отношение к здоровью (в том числе психическому) способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография»

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