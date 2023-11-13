🎙Разговор с доктором: Как правильно бороться со стрессом в жизни





🙇‍♀ Стресс присутствует в жизни каждого человека. Стрессовые ситуации возникают как дома, так и на учебе. Хронический стресс или очень сильный стресс порой становится причиной многих заболеваний, а значит, наносит ощутимый вред здоровью человека.

👩‍⚕Именно о стресс, о том как правильно с ним бороться и контролировать его в интервью нашему каналу рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Медицинского института «СГУ им. Питирима Сорокина» Ольга Курочкина.

☝🏻Отметим, что ответственное отношение к здоровью (в том числе психическому) способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография»

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