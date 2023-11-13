🎙Разговор с доктором: Гимнастика для мозга (от стресса и деменции)





📺На нашем канале мы публикуем не только интервью, но ещё и полезные практические упражнения.

👩‍⚕Главный внештатный медицинский психолог Минздрава Коми, медицинский психолог ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница» Вера Яичникова продемонстрировала ряд упражнений для укрепления мозговой деятельности, снятия стресса, улучшения координации и внимания.

☝🏻Отметим, что ответственное отношение к здоровью (в том числе психическому) способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография»

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