🎙Разговор с доктором: как сохранить здоровье лёгких





👩‍⚕О том как сохранить здоровье лёгких, избежать пневмонии, ГРИППа, ОРВИ и других вирусных заболеваний в интервью нашему каналу рассказала врач-инфекционист, заместитель главного врача по ОМР ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница" Татьяна Кениг.

☝🏻 Отметим, что профилактика заболеваний является важной задачей нацпроекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

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