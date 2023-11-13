Здоров 11

🎙Разговор с доктором: Как обрести душевный комфорт

ОтМинистерство спорта

Ноя 13, 2023


🙇‍♀ Большинство из нас не могут похвастаться душевным спокойствием и комфортом: мы страдаем, тревожимся, волнуемся. О том, как обрести душевный комфорт рассказала медицинский психолог ГУ "Коми республиканская психиатрическая больница" Евгения Окулова.

☝🏻 Отметим, что ответственное отношение к здоровью (в том числе психическому) способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».

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От Министерство спорта

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