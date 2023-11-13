Разговор о здоровье: дыхание при беге





Мы отправились в легкоатлетический манеж, чтобы пообщаться с мастером спорта по лёгкой атлетике, членом сборной команды России по лёгкой атлетике Татьяной Балясниковой.

Татьяна рассказала о дыхании при беге, о работе диафрагмы, о том, почему болит в боку у бегунов, а также поделилась рекомендациями о том, как "прокачать" своё дыхание и лёгкие.

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