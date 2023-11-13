🎙Разговор с доктором: как сохранить психическое здоровье в пожилом возрасте





👨‍🦳Проблемы психического здоровья в пожилом возрасте становятся все более актуальными для общества. С каждым годом количество пожилых людей в стране увеличивается, отмечается феномен «поседения» общества. К тому же существенно увеличилась средняя продолжительность жизни и границы старости значительно отодвинулись.

👨‍⚕Как же в пожилом возрасте сохранить психическое здоровье, ясность ума и памяти в интервью нашему каналу рассказал врач-психиатр, заведующий отделением ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница» Никита Галикаев.

☝🏻 Отметим, что ответственное отношение к здоровью (в том числе психическому) способствует сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».

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