Работа лагерей в Гимназии № 2.





Интинские школьники весело и с пользой проводят осенние каникулы. В этом году на базе Гимназии №2 работают два лагеря, один из которых лингвистический. В образовательной организации сформировано 5 отрядов. Ежедневно 60 мальчишек и девчонок занимаются физкультурой, творчеством, танцуют, поют, играют, изучают английский, французский и русский языки. Каждый день расписан по минутам. Чтобы ребятам было интересно, наставники с волонтерами придумывают различные развлечения, в которых дети проявляют свои способности и таланты.