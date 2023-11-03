5 канал Инта

Работа лагерей в Гимназии № 2.

От5 канал Инта

Ноя 3, 2023 #Инта


Интинские школьники весело и с пользой проводят осенние каникулы. В этом году на базе Гимназии №2 работают два лагеря, один из которых лингвистический. В образовательной организации сформировано 5 отрядов. Ежедневно 60 мальчишек и девчонок занимаются физкультурой, творчеством, танцуют, поют, играют, изучают английский, французский и русский языки. Каждый день расписан по минутам. Чтобы ребятам было интересно, наставники с волонтерами придумывают различные развлечения, в которых дети проявляют свои способности и таланты.

От 5 канал Инта

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