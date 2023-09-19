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Юрган
В Коми в этом году первый этап диспансеризации взрослого населения прошли более 146 тысяч человек
От
Юрган
Сен 19, 2023
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Сбил на пешеходном переходе
От
Юрган
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