“Башня-символ трёх эпох”





Главное архитектурное сооружение в Инте – водонапорная башня. В 2012 году символ нашего города преобразился. Здесь была проведена масштабная реконструкция. Благодаря капитальному ремонту достопримечательность удалось сохранить, рядом сделать для жителей Инты красивый сквер. В 2014 году в башне открылся музей истории политических репрессий. Художникам проектировщикам удалось полностью воссоздать в здании картину прошлых лет. Здесь представлены подлинные предметы быта и личные вещи заключенных — первостроителей Инты и водонапорной башни.

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