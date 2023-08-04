Юрган

В Коми единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью получили 159 семей

ОтЮрган

Авг 4, 2023

От Юрган

Похожая запись

Юрган

Численность населения республики на 1 июня составила 724,1 тысячу человек

Авг 4, 2023 Юрган
Юрган

В Коми собираются помочь с газификацией жилья всем участникам СВО

Авг 4, 2023 Юрган
Юрган

Летом жители Коми увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 19%

Авг 4, 2023 Юрган

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

В Коми единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью получили 159 семей

Авг 4, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Численность населения республики на 1 июня составила 724,1 тысячу человек

Авг 4, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

В Коми собираются помочь с газификацией жилья всем участникам СВО

Авг 4, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Летом жители Коми увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 19%

Авг 4, 2023 Юрган 0 Comments