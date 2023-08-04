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Юрган
Численность населения республики на 1 июня составила 724,1 тысячу человек
От
Юрган
Авг 4, 2023
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Летом жители Коми увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 19%
От
Юрган
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