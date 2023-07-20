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Юрган
Студотряд из Коми полностью выполнил поставленную перед ним задачу
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Юрган
Июл 20, 2023
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Талун. Сыктывкар. 19.07.2023
«Русские перцы» приехали в Сыктывкар
От
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