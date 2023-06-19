✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.06.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДДТ
В этом году Дом детского творчества ждет преображение. Благодаря усилиям директора ДДТ Екатерины Борисовой, учреждение выиграло сразу два гранта.
03:23 — НОВЫЙ ТОМОГРАФ
В Сосногорской ЦРБ появился томограф. Аппарат закупили в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
05:03 — «ПОЛЛИАННА» НА БИС
Спектакль «Поллианна» актеры студии «Пилигрим» сыграли во второй раз. После прошлогодней премьеры постановка получила множество положительных отзывов. Многие сосногорцы пожелали еще раз увидеть трогательную историю.
08:16 — БЕРЕГИСЬ ОГНЯ!
С наступлением лета на территории Сосногорского района начинает действовать противопожарный режим. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит штраф