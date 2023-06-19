✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.06.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДДТ

В этом году Дом детского творчества ждет преображение. Благодаря усилиям директора ДДТ Екатерины Борисовой, учреждение выиграло сразу два гранта.

03:23 — НОВЫЙ ТОМОГРАФ

В Сосногорской ЦРБ появился томограф. Аппарат закупили в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

05:03 — «ПОЛЛИАННА» НА БИС

Спектакль «Поллианна» актеры студии «Пилигрим» сыграли во второй раз. После прошлогодней премьеры постановка получила множество положительных отзывов. Многие сосногорцы пожелали еще раз увидеть трогательную историю.

08:16 — БЕРЕГИСЬ ОГНЯ!

С наступлением лета на территории Сосногорского района начинает действовать противопожарный режим. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит штраф