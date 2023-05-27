Ночь музев-2023





0 мая уже в 11 раз интинский краеведческий музей погрузился в «Ночь музеев». Сотни интинцев этот субботний вечер провели весело и познавательно.

К открытию популярной социокультурной акции посетителей столпилось столько, что невозможно было даже шевельнуться. Главными гостями праздника стали конечно дети, которые с нетерпением ожидали, когда же откроются двери в волшебный мир музея.

Акция «Ночь музеев» каждый раз трансформируется. В последнее время больше внимания уделяется театрализации, когда посетители не просто приходят посмотреть экспозиции, но еще и становятся участниками разнообразных представлений, игр, квестов и викторин.

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