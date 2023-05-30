Информационная программа «Новости» от 30.05.2023.





00:00 Выпуск.

00:56 В селе Петрунь введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

04:39 День российского предпринимательства.

09:02 Интинцы, задержавшие пьяного водителя, представлены к награде.

11:12 Рейд по профилактике пожаров в лесах.

15:37 Подготовка ко Дню защиты детей.

17:46 Достижения юных туристов.

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