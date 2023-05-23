Информационная программа «Новости» от 23.05.2023.





00:00 Выпуск.

00:52 В Интинских школах прозвенели последние звонки.

07:48 Публичные слушания.

14:36 Реализации проекта «Народный бюджет».

18:40 Экспозиция ВИК «28-я Невельская дивизия».

23:52 В Инте прошёл муниципальный этап республиканского конкурса "Безопасное колесо".

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