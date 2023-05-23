Информационная программа «Новости» от 23.05.2023.
00:00 Выпуск.
00:52 В Интинских школах прозвенели последние звонки.
07:48 Публичные слушания.
14:36 Реализации проекта «Народный бюджет».
18:40 Экспозиция ВИК «28-я Невельская дивизия».
23:52 В Инте прошёл муниципальный этап республиканского конкурса "Безопасное колесо".
Все выпуски "Новостей"
Все сюжеты
Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски YOUTUBE https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ