Горожан приглашают в кинозал на «День полярного кино».
Интинцев приглашают на бесплатный просмотр кино. В кинозале Дворца культуры и техники пройдет всероссийская акция «День полярного кино», в рамках проекта «90 лет славной истории освоения Арктики».
21 мая жители нашего города смогут увидеть фильмы, предоставленные Российским государственным архивом кинофотодокументов, самый старый из которых снят в 1914 году и современные ленты.
Зрителей в Инте ждет детский сеанс — картина «Приключение двух медвежат» и документальный фильм «Челюскин. Герои Арктики».