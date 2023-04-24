«Юнармейцы, вперёд!» с. Петрунь.





#Петрунь#юнармия#россия

Юнармия Интинского Округа расширяется. Накануне 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в селе Петрунь состоялось торжественное мероприятие-в местной школе официально открылся отряд юнармейцев. 30 юных патриотов изъявили желание вступить во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение.

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