Мы вместе второй концерт 21 04 2023





В Инте прошел второй благотворительный концерт в поддержку интинцев, принимающих участие в специальной военной операции. Идея акции родилась в начале этого года. Ее реализовали в кратчайшие сроки, уже в конце января на сцене Дворца культуры и техники прошел первый концерт «Мы вместе».

Также в январе глава городского округа «Инта» — руководитель администрации Владимир Киселёв объявил об открытии благотворительного счета. В любой момент наши военнослужащие могут воспользоваться средствами, находящимися на специальном счете и приобрести необходимые вещи.