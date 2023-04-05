Информационная программа «Новости» от 4.04.2023.





00:00 Выпуск

01:09 Мобильная бригада медиков в течение марта посетила все села интинского округа.

03:51 Муниципальный семинар для руководителей и специалистов «Точек роста».

08:29 В Инте прошел открытый городской молодёжный слёт «Мы вместе против терроризма».

18:43 Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями».

21:06 Медики приглашают на бесплатную вакцинацию против туляремии.

25:33 Глава округа — руководитель администрации Владимир Киселёв посетил спортивную школу «Юность».

31:11 Интинские шахматисты вернулись с соревнований.

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