Информационная программа «Новости» от 4.04.2023.
00:00 Выпуск
01:09 Мобильная бригада медиков в течение марта посетила все села интинского округа.
03:51 Муниципальный семинар для руководителей и специалистов «Точек роста».
08:29 В Инте прошел открытый городской молодёжный слёт «Мы вместе против терроризма».
18:43 Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями».
21:06 Медики приглашают на бесплатную вакцинацию против туляремии.
25:33 Глава округа — руководитель администрации Владимир Киселёв посетил спортивную школу «Юность».
31:11 Интинские шахматисты вернулись с соревнований.
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