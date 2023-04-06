



В Инте прошел открытый городской молодёжный слёт «Мы вместе против терроризма», в котором приняли участие не только интинские школьники, но и приезжие команды из Троицко-Печорска и п. Каджером Печорского района. Патриотическое мероприятие организовано городской администрацией совместно со спецслужбами Инты: спасателями, правоохранительными органами, пожарными, военными, автошколой ДОСААФ России, общественными, образовательными и культурными организациями.