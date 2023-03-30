В Коми прожиточный минимум сохраняется у 5 986 должников

30 марта единый день приема граждан в Управлении ФССП России по Республике Коми и отделениях судебных приставов в городах и районах был посвящен мере социальной поддержки в виде сохранения прожиточного минимума в рамках исполнения требований исполнительных документов.

Заместитель главного судебного пристава Республики Коми Максим Орлов отвечал на вопросы жителей региона в Общественной приемной главы Республики Коми.

Обратившихся по телефону интересовало, сколько заявлений о сохранении прожиточного минимума подавать, если два исполнительных производства объединены в сводное, как увеличить неприкосновенную сумму, если на иждивении двое детей, куда за сохранением прожиточного минимума обращаться пенсионеру — в банк, на счет в котором зачисляется пенсия, или к судебному приставу.

— Мера защиты социально уязвимых категорий граждан действует год с небольшим. За это время практика ее применения наработана и нашей службой, и судами. Благодаря разъяснительной работе растет число осведомленных граждан, — прокомментировал итоги прямой линии Максим Орлов. — С 1 февраля прошлого года сотрудниками УФССП России по Республике Коми удовлетворено около 6 тысяч заявлений о сохранении прожиточного минимума.