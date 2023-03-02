Сельхозпредприятие в Приполярье расплатилось за убой оленей

Отделении судебных приставов по Инте окончено исполнительное производство о взыскании с предприятия животноводческой отрасли в пользу местного агрокомплекса задолженности по договору оказания услуг по убою оленей в размере 430 тыс. рублей.

Судебный пристав предупредила руководителя предприятия-должника об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, наложила запрет на регистрационные действия с автотранспортом и обратила взыскание на счета.

Долг был погашен из разных источников, но по за пределами срока, отведенного для добровольного исполнения требований. Взыскание 30 тыс. рублей в качестве исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство. Напомним, штрафная санкция за несвоевременную уплату задолженности составляет 7 % от суммы, подлежащей взысканию, которые зачисляются в федеральный бюджет.