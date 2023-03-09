Мошенники проникли на Госуслуги.





В нашем городе участились случаи получения неправомерного доступа к персональным данным на портале Госуслуг. В связи с этим жителей Инты просят никому не сообщать информацию полученную через СМС сообщения. Мошенники представляются специалистами различных госорганизаций и пытаются убедить оформить кредит и перевести денежные средства на сторонние банковские счета. Будьте бдительны. Сотрудники государственных организаций посредством телефонной связи не будут требовать ваши персональные данные, одноразовые коды и пароли из различных баз данных.