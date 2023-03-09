Информационная программа «Новости» от 09.03.2023.





00:00 Выпуск

00:54 Продолжается сбор средств для участников СВО.

03:14 К отправке готовится очередная партия гуманитарной помощи для военнослужащих СВО.

06:59 2 марта в городской администрации пройдут собрания граждан по рассмотрению инициативных проектов.

10:40 Мужчины поздравили интинок с 8 марта со сцены ДКиТ.

18:51 Инта готовится к празднику оленеводов «Тэрыб кöр».

20:59 Великий пост — самый строгий и древний.

22:50 Клуб Кудо «Ратник» переехал в новое здание.

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