✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.02.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — КУЗНИЦА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В начале текущего учебного года Министерство просвещения России запустило проект для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. В школах появились профильные классы психолого-педагогической направленности. В нашем районе такие открылись в школах №1 Сосногорска и Нижнего Одеса.
02:28 — ТЕПЛО ДЛЯ ГЕРОЯ
В Центре коми и национальных культур прошел мастер-класс по вязанию шерстяных носков. Сосногорские рукодельницы вязали теплые изделия для мобилизованных в зону СВО из нашего района.
04:41 — СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ РАЗЪЯСНЯЮТ
О сохранении прожиточного минимума рассказывает начальник отделения судебных приставов по городу Сосногорску Инна Кучумова.