✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.02.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — КУЗНИЦА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

В начале текущего учебного года Министерство просвещения России запустило проект для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. В школах появились профильные классы психолого-педагогической направленности. В нашем районе такие открылись в школах №1 Сосногорска и Нижнего Одеса.

02:28 — ТЕПЛО ДЛЯ ГЕРОЯ

В Центре коми и национальных культур прошел мастер-класс по вязанию шерстяных носков. Сосногорские рукодельницы вязали теплые изделия для мобилизованных в зону СВО из нашего района.

04:41 — СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ РАЗЪЯСНЯЮТ

О сохранении прожиточного минимума рассказывает начальник отделения судебных приставов по городу Сосногорску Инна Кучумова.