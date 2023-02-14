Удивительные люди. Р. Чупрова.





Вокруг нас мир удивителен и прекрасен, и в первую очередь благодаря, живущим в нашем городе интересным людям: талантливым, активным, жизнерадостным и творческим. Музыканты, писатели, художники, артисты, рукодельницы, изобретатели и танцоры. Старожилы города, почетные граждане Инты, пенсионеры — все они — настоящий пример для подражания.

Герой сегодняшней программы- Раиса Сергеевна Чупрова, известная в нашем городе исполнительница оригинального жанра, мастер художественного свиста. Женщина принимает участие практически во всех культурных общегородских мероприятиях, праздниках двора, творческих встречах, музыкальных вечерах и концертных программах.