Информационная программа «Новости» от 14.02.2023.
00:00 Выпуск.
00:59 В Интинском Округе обустроена зимняя автодорога.
04:43 Стартовало общественное онлайн-голосование по отбору территорий благоустройства.
08:30 Управляющим компаниям поручено очистить от снега кровли и козырьки подъездов.
09:49 Кто отвечает за качество услуг теплоснабжения?
12:04 В Приполярье открылась школа ухода.
18:18 В Гимназии № 2 прошел муниципальный урок мужества.
24:43 Интеллектуально-познавательная игра «Маленький гений».
31:46 Выставка "А я и не знал, что могу".
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