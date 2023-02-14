Информационная программа «Новости» от 14.02.2023.





00:00 Выпуск.

00:59 В Интинском Округе обустроена зимняя автодорога.

04:43 Стартовало общественное онлайн-голосование по отбору территорий благоустройства.

08:30 Управляющим компаниям поручено очистить от снега кровли и козырьки подъездов.

09:49 Кто отвечает за качество услуг теплоснабжения?

12:04 В Приполярье открылась школа ухода.

18:18 В Гимназии № 2 прошел муниципальный урок мужества.

24:43 Интеллектуально-познавательная игра «Маленький гений».

31:46 Выставка "А я и не знал, что могу".

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