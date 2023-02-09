



Инта присоединилась к Всероссийским соревнованиям по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей», в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». В корте имени Виктора Жлуктова спортивной школы «Интинская» прошел веселый праздник, в котором приняли участие более 80 школьников из разных общеобразовательных организаций. Для юных хоккеистов, фигуристок и всех, кто умеет кататься на коньках, организаторы физкультурно-спортивного мероприятия подготовили эстафеты на льду.