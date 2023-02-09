Информационная программа «Новости» от 9.02.2023.
00:00 Выпуск
00:50 Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года России-2023»
06:30 Семинар для работников сельских домов культуры
11:10 Кто отвечает за качество услуг теплоснабжения?
13:25 Персональная выставка юной художницы
17:42 12 февраля пройдет «Лыжня России- 2023»
22:31 Боксеры вернулись с республиканских соревнований
29:26 Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход и дорога»
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