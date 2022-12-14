✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.12.2022
Сегодня в выпуске:
00:14 — ПОДАРКИ ДЛЯ ХРАБРЫХ ПАЦИЕНТОВ
Члены сосногорского местного отделения партии «Единая Россия» провели ежегодную акцию «Коробка храбрости» по сбору подарков для детей, проходящих длительное лечение в стационарах больниц.
02:13 — ДЕКАДА ХОККЕЯ
В минувшие выходные в Сосногорске завершилась Декада хоккея. В ее рамках юные спортсмены от семи до тринадцати лет боролись за призовые места республиканских и муниципального турниров.
04:25 — УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ
Об итогах летней оздоровительной кампании 2022 рассказывает начальник управления образования администрации МР «Сосногорск» Надежда Седнева