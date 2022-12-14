✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.12.2022





Сегодня в выпуске:

00:14 — ПОДАРКИ ДЛЯ ХРАБРЫХ ПАЦИЕНТОВ

Члены сосногорского местного отделения партии «Единая Россия» провели ежегодную акцию «Коробка храбрости» по сбору подарков для детей, проходящих длительное лечение в стационарах больниц.

02:13 — ДЕКАДА ХОККЕЯ

В минувшие выходные в Сосногорске завершилась Декада хоккея. В ее рамках юные спортсмены от семи до тринадцати лет боролись за призовые места республиканских и муниципального турниров.

04:25 — УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Об итогах летней оздоровительной кампании 2022 рассказывает начальник управления образования администрации МР «Сосногорск» Надежда Седнева