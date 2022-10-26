В Коми в пользу восстановленной в должности директора МУП воркутинки взыскан миллион

В Отделении судебных приставов по г. Воркуте окончено исполнительное производство о взыскании с муниципального унитарного предприятия 1 063 898 рублей.

Взыскатель — директор МУП, которая в судебном порядке добилась признания увольнения незаконным и оплаты вынужденного прогула, затянувшегося на год.

Дело в том, что в момент назначения на должность директора муниципального унитарного предприятия воркутинка являлась учредителем трех коммерческих организаций. Однако это не помешало чиновникам администрации Воркуты заключить с ней трудовой договор, предусматривающий ограничения на занятие определенными видами деятельности. Когда прокуратура предписала устранить нарушения федерального законодательства, директор МУП была уволена.

Иск экс-директора о признании увольнения незаконным суд первой инстанции оставил без удовлетворения: «прекращение трудовых отношений на основании трудового договора, заключенного с нарушением действующего законодательства в части установленных ограничений, является единственным установленным способом пресечения нарушения антикоррупционного законодательства».

Верховный суд Республики Коми занял другую позицию. Так как работодатель не предложил специалисту никакие вакансии, распоряжение главы городского округа об увольнении было отменено, и на основе среднего дневного заработка директора рассчитана плата за вынужденный прогул.

Для полного восстановления нарушенных прав взыскателя судебный пристав приняла комплекс мер — в частности, обратила взыскание на счета МУПа-должника в банках, вынесла постановление об ограничении расходных операций по кассе, арестовала имущество.

В течение месяца из нескольких источников долг перед взыскателем погашен. Так как это произошло за пределами срока, установленного для добровольного исполнения требований, муниципальному предприятию пришлось перечислить в федеральный бюджет исполнительский сбор — более 70 тыс. рублей.