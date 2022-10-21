



Православные отметили великий христианский праздник чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы. История праздника уходит в 910 год, когда в одном из храмов Константинополя во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров. Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.

Ежегодно в центральном Дворце культуры и техники организовывается концертная программа «Покровские встречи».