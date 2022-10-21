Информационная программа «Новости» от 20.10.2022.





0:00 Выпуск.

01:01 Продолжается модернизация уличного освещения.

04:18 Реализация проекта по формированию.

комфортной городской среды в Инте.

08:24 Регоператор не вывозит мусор из сёл.

16:48 В Инте произошло ДТП, повлекшее смерть двоих человек.

23:13 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних

25:09 Подведены итоги Республиканского конкурса «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху».

27:46 Выставка-дебют начинающего художника Виктора Вилимаса.

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