Информационная программа «Новости» от 25.10.2022.
00:00 Выпуск.
00:56 Интинские медики получили современное оборудование для оказания паллиативной помощи.
04:21 В Инте продолжается сбор помощи мобилизованным.
09:05 Слет «Мы вместе против терроризма».
14:38 В спортивной школе «Юность» открылся лагерь с дневным пребыванием детей.
19:38 Правила безопасного вождения в зимний период.
23:13 Интинцы отметили Всероссийский день самбо городским турниром.
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