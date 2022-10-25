Информационная программа «Новости» от 25.10.2022.





00:00 Выпуск.

00:56 Интинские медики получили современное оборудование для оказания паллиативной помощи.

04:21 В Инте продолжается сбор помощи мобилизованным.

09:05 Слет «Мы вместе против терроризма».

14:38 В спортивной школе «Юность» открылся лагерь с дневным пребыванием детей.

19:38 Правила безопасного вождения в зимний период.

23:13 Интинцы отметили Всероссийский день самбо городским турниром.

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