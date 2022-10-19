Информационная программа «Новости» от 18.10.2022.
0:00 Выпуск.
01:04 Торжественные проводы резервистов из Инты.
08:09 В спортивной школе «Юность» появился новый борцовский ковер.
13:17 Сотрудники полиции призывают интинцев к бдительности.
16:38 Выставка «Интинский вернисаж»
18:20 Ученики ДШИ приняли участие в патриотическом проекте.
23:28 Горожане отметили Покров Пресвятой Богородицы.
Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ