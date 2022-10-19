Информационная программа «Новости» от 18.10.2022.





0:00 Выпуск.

01:04 Торжественные проводы резервистов из Инты.

08:09 В спортивной школе «Юность» появился новый борцовский ковер.

13:17 Сотрудники полиции призывают интинцев к бдительности.

16:38 Выставка «Интинский вернисаж»

18:20 Ученики ДШИ приняли участие в патриотическом проекте.

23:28 Горожане отметили Покров Пресвятой Богородицы.

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