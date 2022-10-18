Информационная программа «Новости» от 13.10.2022.





00:00 Выпуск.

00:59 На территории Инты проведена командно-штабная тренировка.

03:32 На базе автошколы ДОСААФ развернулся пункт сбора помощи.

07:01 Жители Коми, призванные по частичной мобилизации, получат по 100 тысяч рублей.

08:18 Интинские рукодельницы вяжут теплые вещи для военнослужащих.

12:26 Данные Интинского ЗАГСа.

17:04 Медики центральной городской больницы провели прямую линию по вопросам вакцинации.

24:59 В нацпарке «Югыд ва» поймали браконьера.

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