Профилактический рейд по местам массового отдыха горожан.

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Ежегодно в летнее время в республике Коми становится больше сообщений о несчастных случаях на воде. Взрослые и дети пренебрегают правилами поведения у реки и купаются в запрещенных местах. В Инте постоянно проводятся профилактические рейды по местам массового отдыха горожан. В жаркие дни представители городской администрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов инспектируют несанкционированные пляжи и напоминают людям о правилах безопасности.

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