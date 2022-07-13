Проект Общероссийского Народного Фронта «Все для победы».





Квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь, медицинские товары – все это сегодня необходимо и может спасти жизни и здоровье бойцов, которые сражаются за мир в Донбассе. Им помогает вся страна. В разных городах тысячи людей стали частью проекта Общероссийского Народного Фронта «Все для победы». В рамках проекта создан сайт, на котором публикуется информация о сборе средств, пунктах сбора помощи. Кроме того, работает форма связи для слов поддержки военным.