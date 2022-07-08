Информационная программа «Новости» от 07.07.2022.
00:00 Выпуск
01:00 В интинских дворах образовались настоящие свалки. Мусор не вывозится .
08:49 Коммунальщики приступили к ремонту автомобильных дорог.
15:48 Акция «Бабушкина забота».
18:24 Директор управляющей компании Инты подозревается в присвоении более 3-х млн. рублей.
20:08 24 интинских выпускника получили золотые и серебряные медали.
21:58 Сотрудники ГИМС напоминают горожанам о правилах поведения на водных объектах.
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