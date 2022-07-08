Информационная программа «Новости» от 07.07.2022.





00:00 Выпуск

01:00 В интинских дворах образовались настоящие свалки. Мусор не вывозится .

08:49 Коммунальщики приступили к ремонту автомобильных дорог.

15:48 Акция «Бабушкина забота».

18:24 Директор управляющей компании Инты подозревается в присвоении более 3-х млн. рублей.

20:08 24 интинских выпускника получили золотые и серебряные медали.

21:58 Сотрудники ГИМС напоминают горожанам о правилах поведения на водных объектах.

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ