Рок-ликифест 2022.





Инта взорвалась яркими красками. В Приполярье прошел «Рок-ликифест», посвященный Дню молодежи. Несколько часов на площади Ленина царила невероятная атмосфера драйва и завораживающего волшебства, в какой-то мере вседозволенности и безнаказанности. Интинцы осыпали друг друга с головы до ног краской всех цветов радуги и отрывались под рок-музыку.

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