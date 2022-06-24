Информационная программа «Новости» от 23.06.2022.





00:00 Выпуск

00:50 22 июня в Инте прошли тематические мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.

06:48 Членов городского совета ветеранов пригласили в интинский краеведческий музей на торжественное мероприятие с чаепитием.

09:59 Регоператор приступил к капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

13:14 Интинцев приглашают на прививки от коронавируса.

16:47 У молодых предпринимателей появилась возможность получить грант на создание и развитие своего дела.

19:04 Интинские подростки попробовали себя в роли спасателей.

24:15 О новых правилах, касающихся использования лодок и отдыха у воды.

29:49 В течение месяца в спортивной школе «Юность» проходила летняя спартакиада, посвященная 90-летию ГТО.

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