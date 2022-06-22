



22 июня в Инте прошли тематические мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби. Жители Приполярья присоединись к Всероссийским акциям «Минута молчания», «Свеча памяти» и «Красная гвоздика». В этот день, 81 год назад на Советский Союз напала нацистская Германия. 1418 дней ужасной трагедии, которая затронула практически каждую семью. Победа была одержана благодаря героизму, мужеству и стойкости советского народа, а также ценой немыслимых человеческих потерь.