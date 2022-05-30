✳ Вести Тимана. Сосногорск | 30.05.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ

Сосногорские пограничники отметили свой праздник. В сквере участников локальных конфликтов провели торжественное мероприятие и концерт. Собравшиеся были рады увидеться с товарищами и вспомнить времена службы.

02:18 — НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Следственный изолятор № 2, находящийся в поселке Лыа-Ель Сосногорского района, отпраздновал свое 80-летие. Юбилей сотрудники учреждения встретили в стенах городского Дома культуры «Горизонт».

05:28 — ДОБРОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ЛЕТО

Первого июня для юных сосногорцев наступят долгожданные летние каникулы. А это значит, что перед детьми и взрослыми снова встанет вопрос, как отдыхать: самостоятельно или организованно. Тем, кто хочет провести свободное время в компании сверстников, управление образование готово предложить оздоровительные лагеря, как на территории Сосногорского района, так и за его пределами.

09:13 — МОЙ ДРУГ — ВЕЛОСИПЕД

В минувшие выходные на стадионе «Гладиатор» состоялся ежегодный велопробег «Мой друг – велосипед». Его проводят сотрудники Управления образования для воспитанников старших и подготовительных групп детских садов.