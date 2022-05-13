Информационная программа «Новости» от 12.05.2022.





00:00 Выпуск.

00:59 Руководство Инты поздравило ветеранов с Днем Победы.

06:10 Ветераны принимали поздравления с праздником Победы от депутатов Инты.

18:13 В Инте прошел автопробег.

23:44 В Приполярье приехали беженцы из ЛНР и ДНР.

26:45 Единая Россия вышла на субботник накануне 9 мая.

29:40 Акция "Автобус Победы".

33:09 Интинские школьники приняли участие в акции «Письмо солдату».

39:53 Показательные выступления юных фигуристок.

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