Информационная программа «Новости» от 12.05.2022.
00:00 Выпуск.
00:59 Руководство Инты поздравило ветеранов с Днем Победы.
06:10 Ветераны принимали поздравления с праздником Победы от депутатов Инты.
18:13 В Инте прошел автопробег.
23:44 В Приполярье приехали беженцы из ЛНР и ДНР.
26:45 Единая Россия вышла на субботник накануне 9 мая.
29:40 Акция "Автобус Победы".
33:09 Интинские школьники приняли участие в акции «Письмо солдату».
39:53 Показательные выступления юных фигуристок.
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