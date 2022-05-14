Празднование 9 Мая в Инте.





Широко и масштабно 9 мая интинцы вместе со всей страной отметили главный праздник — Победу в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие состоялось в очном формате — впервые с 2019 года. Тысячи жителей Округа прошли в парадном строю с фотографиями своих родных и близких людей, не доживших до 77й годовщины Победы.

Интинский парад собрал рекордное количество участников. Все говорили об особом чувстве единения, вспоминали своих родственников, благодаря которым был побежден фашизм и мы живем под мирным небом.